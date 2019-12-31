Ulaş'ta "Dijital Dönüşüm Öğretmen Eğitimi Projesi" kabul edildi

31.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:50

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Vizyon 2023 Işığında Eğitim Teknolojileri ve 21. Yüzyılda Dijital Dönüşüm Öğretmen Eğitimi Projesi", Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından kabul edildi.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıklarını projenin ORAN tarafından kabul edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Gül, şunları kaydetti:

"Teknoloji, dijital dönüşüm, geleceğin sınıfları, yazılım, tasarım, modelleme ve kodlama konusunda altyapısı olan öğretmenlerimize eğitim verdirerek, tüm öğretmen ve öğrencilerimizin dijital dönüşüm ve geleceğin sınıfları konusundaki bilgi seviyelerini artırmayı amaçladık. Projenin sürdürülebilirliği sağlanarak bu amaç doğrultusunda teknoloji, dijital dönüşüm, yazılım, tasarım, modelleme ve kodlamaya ilgi duyan ve alt yapısı olan 20 öğretmenimize uzmanlar tarafından profesyonel eğitim verilecek."

Kaynak: AA