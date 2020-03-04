Ulaş'ta deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi
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Ulaş'ta deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

04.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:06
Ulaş'ta deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi

'ın Ulaş ilçesinde etkinlikleri kapsamında deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Ulaş İlkokulu'nda düzenlenen tatbikatta Ulaş Belediyesi itfaiye erleri Mustafa Çağlak ve Bayram Göçebe öğrencilere yangına nasıl müdahale edileceği ve deprem anında yapılması gerekenler konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verdi.

Bilgilendirmenin ardından itfaiye ekipleri okul bahçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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