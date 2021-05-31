Ulaş'ta damızlık tavuk yetiştiriciliği geliştirme ve uyum eğitimi kursu açıldı
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Ulaş'ta damızlık tavuk yetiştiriciliği geliştirme ve uyum eğitimi kursu açıldı

Ulaş'ta damızlık tavuk yetiştiriciliği geliştirme ve uyum eğitimi kursu açıldı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde damızlık tavuk yetiştiriciliği geliştirme ve uyum eğitimi kursu açıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde damızlık tavuk yetiştiriciliği geliştirme ve uyum eğitimi kursu açıldı.

Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine, kursun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Coşgun, kursa 17 kursiyerin katıldığını belirterek, Egemen Tuncay tarafından verilen kursta, kursiyerlere yumurta ve kesim tavuklarının yerlerinin hazırlanması, beslenmesi ve sağlığı konusunda eğitim verildiğini ifade etti.

4 gün sürecek kurs sonunda sınava tabi tutulacak kursiyerlerden başarılı olanlara sertifika verilecek.

Ulaş'ta damızlık tavuk yetiştiriciliği geliştirme ve uyum eğitimi kursu açıldı
Ulaş'ta damızlık tavuk yetiştiriciliği geliştirme ve uyum eğitimi kursu açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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