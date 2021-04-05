Ulaş'ta çocuk elbise giyim kursu açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik çocuk elbise giyim kursu açıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik çocuk elbise giyim kursu açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kadınların el becerilerini geliştirmek ve meslek edinmelerini sağlamak için müdürlük olarak birçok kurs açtıklarını ve açmaya da devam ettiklerini söyledi.

Bu bağlamda müdürlük ek binasında kadınlara yönelik 12-16 yaş arası çocuk elbise dikim kursu açtıklarını anlatan Coşgun, kursun usta öğretici Gülcan Alıcı tarafından sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak verileceğini ifade etti.

Coşgun, "Kursa katılan 12 kursiyere kız ve erkek çocuklar için elbise, pantolon, tişört, eşofman gibi kıyafetlerin dikimi öğretilecek. Kurs 17 Mayıs'ta tamamlanacak ve sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban