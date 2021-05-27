Ulaş'ta "Çilek Bahçeleri Projesi" kadınlara yeni gelir kapısı olacak

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kadınlara yönelik hayata geçirilecek "Çilek Bahçeleri Projesi" için toprak hazırlama çalışmalarına başlandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kadınlara yönelik hayata geçirilecek "Çilek Bahçeleri Projesi" için toprak hazırlama çalışmalarına başlandı.

İlçede valilik himayesinde, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi", kadınlara yeni gelir kapısı olacak proje için ilk adımı attı.

Hürriyet Mahallesi'nde hazırlanan üretim alanında İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya ile birlikte çalışmaları takip eden Kaymakam Cengiz Nayman, ilk etapta 3 dönümlük alanda çilek yetiştirmek için toprak hazırlama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Nayman, en kısa zamanda çilek fidelerini toprakla buluşturacaklarını belirterek, "Kadınlarımız, fideler filizlenip meyve vermeye başladığında, kurulacak pazarlarda da satış yaparak gelir elde edecek "diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban