Ulaş'ta çiftçiye yerli ve milli sebze tohumu desteği

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi'nde çiftçilere yerli ve milli sebze tohunu satılmaya başlandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi'nde çiftçilere yerli ve milli sebze tohunu satılmaya başlandı.

İşletme Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, üretilen domates, biber, salatalık, patlıcan ve kavun tohumlarını çiftçilere satmaya başladıklarını söyledi.

Tarım İşletmesinde üretimi yapılan tohum fiyatlarının yurt dışından daha ucuz olduğunu aktaran Keskin, "Bu tohumları çiftçiye daha ucuza ulaştırıyoruz. Çiftçilerimizin yüksek fiyatla tohum alımını önlüyoruz. Çiftçilerimizi yerli ve milli tohum kullanmaya teşvik ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban