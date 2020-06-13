Ulaş'ta çevre temizliği Ulaş Belediyesi ilçede çevre temizliği başlattı.

Ulaş Belediyesi ilçede çevre temizliği başlattı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, baharın gelmesiyle ilçe genelinde cadde ve sokaklarda yabani ot temizliğine başladıklarını söyledi.

Vatandaşlerden, genel temizlik kurallarına uymasını isteyen İlbey, "Dünya çapında yaşanan salgına karşı dikkatli olmamız gerekir. Bu nedenle kişisel temizliğin yanı sıra çevre temizliği de çok önemli. Belediye olarak temizlik konusunda seferberlik başlattık. Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA