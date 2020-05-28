Ulaş'ta camiler dezenfekte edildi Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Ulaş ilçesindeki camilerde de dezenfekte çalışması yapıldı.

İlçe Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Camilerin yeniden ibadete açılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapmaları için belediye olarak dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek." dedi.

Dezenfekte çalışmasında dolayı memnuniyetini dile getiren Merkez Cami İmam Hatibi Bilal Başer ise cuma namazı ile cemaatle yeniden buluşacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA