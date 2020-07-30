Ulaş'ta cadde ve sokaklarda bayram temizliği Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik gerçekleştirdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik gerçekleştirdi.

Sivas Belediyesinin ilçeye gönderdiği yol süpürme aracı ilçedeki ana caddeler ve ara sokaklar temizlendi.

Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, "İlçemizde bayram öncesi ana cadde ve ara sokakların temizlenmesi için araç desteğinde bulunan Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyorum. Cadde ve sokaklar süpürüldü, ekiplerimiz tarafından cadde ve sokaklardaki otlar temizlendi." diye konuştu.

Temizlik konusunda ilçe halkını duyarlı olmaya davet eden İlbey, "Ulaş bizim evimiz, yuvamız, evimizi temiz tutmalıyız. Bilhassa yaşanan pandemi sürecinde temizlik çok önemli, bu bağlamda ilçe halkı da temizlik konusunda belediye çalışanlarına destek vermeliler." dedi.

Kaynak: AA