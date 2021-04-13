Ulaş'ta bozulan yollar onarılıyor
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Ulaş'ta bozulan yollar onarılıyor

Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Ulaş'ta bozulan yollar onarılıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kış şartları nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kış şartları nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ana cadde ve sokaklarda kış aylarında yağan kar ve yağmur nedeniyle hasar gören, aşınan ve bozulan yolları tamir ettiklerini söyledi.

Çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde devam edeceğini belirten İlbey, "Ana caddelerdeki bakım ve onarımın ardından diğer bölgelerde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kış mevsimi nedeniyle yarım kalan ara sokaklarımızdaki parke döşeme çalışmalarına da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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