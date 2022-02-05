Ulaş'ta belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Haberler
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Ulaş'ta belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları devam ediyor

AA, Çetin Karaçoban - Güncel
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Ulaş'ta belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, ilçede etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İlçede yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin özveriyle çalıştığını ifade eden İlbey, "İlçede vatandaşlarımızın yoğun şekilde kullandığı ana caddeler, okul ve kurum bahçeleri, sokaklar, kaldırımlar kar ve buzdan temizleniyor. Apartman çatılarından sarkan, vatandaşlarımız için risk oluşturan buz sarkıtları da itfaiye ekipleri tarafından temizlendi." dedi.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Turan İlbey, Sivas, kar, Güncel, Haber

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