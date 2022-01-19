Ulaş'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı - Haberler
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Ulaş'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı

Ulaş'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kar yağışının ardından belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan kar, gece boyunca etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25 santimetreyi buldu. Ekipler, ana cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, "İlçe halkımızın rahatlığı ve trafikte aksamalara yol açılmaması için ekiplerimiz özverili şekilde iş makinelerimizle kar temizleme çalışmalarına başladı." diye konuştu.

İlçe esnafı ve halkı da belediye ekiplerine teşekkür ederek, çay ikramında bulundu.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Sivas, kar, Güncel, Haber

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