Ulaş'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışmasına başladı
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Ulaş'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışmasına başladı

17.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:45
Ulaş'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışmasına başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmasına başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmasına başladı.

Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar berekettir. Oldukça bereketli yağdı. Ekili alanlara ilaç gibi geldi. Ancak ilçe halkımızın da yaşamını olumsuz etkilememesi için kar yağışının ardından belediye ekiplerimiz tarafından iş makinelerimizle vatandaşların can ve araç sürüş güvenliklerini sağlamak amacıyla ana caddelerimizi, ara sokakları, yaya kaldırımlarını, kurum ve okullarımızın bahçe ve girişlerini temizlemeye başladık." dedi.

İlçe merkezinde temizlenen karların kamyonlarla taşınarak Tecer Irmağı'na döküldüğünü aktaran İlbey, kar temizleme çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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