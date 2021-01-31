Ulaş'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışmasına başladı
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Ulaş'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışmasına başladı

31.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:50
Ulaş'ta belediye ekipleri kar temizleme çalışmasına başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri temizleme çalışması başlattı.

Kar kalınlığının 20 santimetre olduğu ilçe merkezinde, belediye ekipleri ana cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar yağışının durmasının ardından ilçe halkımızın rahatlığı ve trafikte aksamalara yol açılmaması için ekiplerimiz öz verili şekilde iş makinelerimiz ile ana caddelerimiz başta olmak kurum ve okul bahçelerinde kaldırım ve ara sokaklarda aralıksız olarak kar temizleme çalışmalarına başladı." diye konuştu.

İlbey, ilçe halkının mağdur olmaması için çalışan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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