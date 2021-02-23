Ulaş'ta basit nakış iğne teknikleri kursu açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kadınlara yönelik basit nakış iğne teknikleri kursu açtı.

Müdürlük ek binasında açılan kurstaki kadınlarla bir araya gelen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, kursiyerlerin istek ve taleplerini dinledi.

Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "El sanatları teknolojisi nakış öğretmeni Neslihan Karakaş tarafından sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak 12 kursiyerimize kurs verilmekte. Şubat ayında başlayan kursumuz 6 hafta sürecek ve mart ayında bitecek. Kurs bitiminde kursiyerler sınava tabi tutulacak başarılı olanlara sertifikaları verilecek." dedi.

Coşgun, talepler doğrultusunda kursların devam edeceğini belirtti.

Neslihan Karakaş ise kursta kursiyerlere ev dekorasyonunda kullanılan örtüler ve geleneksel nakış teknikleri olan işlemelerin öğretildiğini ifade ederek, "Kurs bitiminde sertifikalarını alan kadınlar evlerinde de çalışmalarına devam ederek ailelerine ekonomik destek sağlamış olacaklar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban