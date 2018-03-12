Ulaş'ta "Bağımlılıkla Mücadele" Semineri Verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, öğrencilere "bağımlılıkla mücadele" konulu seminer verildi.

Ulaş İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde rehber öğretmeni Tülin Türkdoğan tarafından öğrencilere sağlıklı yaşam, teknoloji bağımlılığı ve tütün bağımlılığı hakkında sunumlar yaptı. Öğrencilere boş zamanlarını nasıl değerlendireceklerini anlatan Türkdoğan, sağlıklı yaşam konusunda bilgiler verdi.

Seminere katılan Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının tüm dünyada büyük sorun olduğuna işaret ederek, "Bağımlılıkla mücadele çok ciddiye alınmalı. Konuyla ilgili hazırlık ve çalışmalar kapsamlı şekilde yürütülmeli. Toplumun her kesimi bu sorunun üzerine gitmeli." dedi.

Kaymakam Yılmaz, seminer sonunda İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun ile öğrencilere katılım belgelerini verdi.

Seminerin ardından Ulaş İmam Hatip Ortaokulu Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi tarafından konuyla ilgili düzenlenen resim sergisinin açılışı da yapıldı.