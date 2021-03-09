Ulaş'ta atıl durumdaki kamu binaları yeniden değerlendirilecek

Sivas'ın Ulaş ilçesinde atıl durumdaki kamu binalarının yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Kaymakam Cengiz Nayman, atıl durumdaki, Yağdonduran köyündeki süt toplama merkezini ve ilçe merkezindeki kamu binalarını inceledi.

Merkez ve köylerde bulunan atıl kamu binalarıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyleyen Nayman, bu binaları gerekli tamiratları yaptıktan sonra aktif hale getirerek, tekrar hizmet vermeye elverişli hale gelmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban