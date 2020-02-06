Ulaş'ta "atık pili getir şekeri götür" uygulaması
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Ulaş'ta "atık pili getir şekeri götür" uygulaması

Sivas'ın Ulaş ilçesinde başlatılan "atık pili getir, şekeri götür" uygulaması ilgi görüyor.

06.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:06
Ulaş'ta

'ın Ulaş ilçesinde başlatılan "atık pili getir, şekeri götür" uygulaması ilgi görüyor.

Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilere yönelik proje başlattıklarını söyledi.

Kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesini ve geri kazanımın sağlanmasını hedeflediklerini belirten Aydın, "Ulaş ilkokulu olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında 'atık pili getir, şekeri götür' uygulaması başlattık. Evlerindeki atık pilleri getiren öğrencilerimize şeker veriyoruz." dedi.

Uygulamanın öğrencilerin çok hoşuna gittiğine vurgu yapan Aydın, proje kapsamında çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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