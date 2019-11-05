Ulaş'ta asfaltlama çalışmaları

05.11.2019 15:22

Sivas'ın Ulaş ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde sürücülerin daha rahat etmeleri için Yenikarahisar Mahallesinde hasar gören yolda bakım ve onarım çalışması başlattıklarını söyledi.

Atatürk Caddesindeki asfaltlama çalışmasının tamamlanmasının ardından Yenikarahisar Mahallesinde 6,5 kilometrelik yolda çalışma başlattıklarını aktaran İlbey, "Hava şartları uygun olduğu müddetçe yama çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sürücülerimizin kışın trafikte rahat hareket etmelerini sağlayacağız." dedi.

Yenikarahisar Mahallesi muhtarı Mustafa Deniz de bozuk yollar nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığını dile getirerek, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA