Ulaş'ta arıcılık kursu açıldı

Sivas'ın Ulaş İlçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından arıcılık kursu açıldı.

Yenikarahisar Mahallesi Mehmet Ali Demet Ortaokulu'nda açılan kurs, 15 kursiyerle başladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, kursta 72 saat eğitim verileceğini belirterek, "Eğitim, kurs öğretmenimiz Egemen Tuncay'ın koordinesinde 'yaparak, yaşayarak öğrenme modeli' ile gerçekleştirilecek. Kursiyerler, bu eğitimle arı yetiştirme, bakım, arı hastalık ve zararlıları ile mücadele, kovanların taşınması ve bal üretimi konularında deneyim sahibi olacak." diye konuştu.

Coşgun, kurs sonunda kursiyerlerin sınava tabi tutulacağını, başarılı olanlara sertifika verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban