Ulaş'ta Arazi Yangını
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tecer Gölü çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tecer Gölü çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Ulaş Gölü'nün çevresindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangını çamlık mesire alanına sıçramadan söndürdü.
Yangında yaklaşık 80 dönümlük sazlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA