Ulaş'ta altyapısı tamamlanan yollara parke taşı döşeniyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri altyapısı tamamlanan yollarda parke çalışması başlattı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, ekiplerin Yenikarahisar Mahallesi'nde çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

Şu ana kadar ilçede 11 bin metrekare parke taşı döşendiğini belirten İlbey, "Soğuk havaya rağmen ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kar yağana kadar devam edecek." dedi.

İlçede cadde ve sokakları daha modern hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren İlbey, "Yürüttüğümüz çalışmaları büyük bir özveriyle sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Mahalle sakinleri de çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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