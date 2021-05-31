Ulaş'ta 750 baş koyun dağıtımı gerçekleştirildi
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Ulaş'ta 750 baş koyun dağıtımı gerçekleştirildi

Ulaş'ta 750 baş koyun dağıtımı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında 10 çiftçiye 750 baş akkaraman ırkı koyun dağıtıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında 10 çiftçiye 750 baş akkaraman ırkı koyun dağıtıldı.

Proje kapsamında Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünce Karahamza ağılında program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliği için avantajlı bir kente sahip olduklarını söyledi.

Ayhan, projeyle köyden kente göçü azaltmak istediklerini belirterek, "Üretimi artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 1 milyon rakamına ulaşmak. Sivas'ı hayvancılık üssü yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Bugün de 750 baş koyunumuzu 10 çiftçimize vereceğiz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise 838 bin mera varlığına sahip kentin küçükbaş hayvancılığa son derece uygun olduğunu dile getirdi.

Koyun sayısında 750 bin rakamına ulaştıklarını aktaran Yıldız, yıl sonunda 1 milyonu hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Ayhan ve beraberindekiler, kaymakamlık bünyesinde oluşturulan ve kadın girişimciler tarafından çilek üretimi yapılacak tarlada kadınlarla çilek fidesi ekti.

Programlara, Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman da katıldı.

Ulaş'ta 750 baş koyun dağıtımı gerçekleştirildi
Ulaş'ta 750 baş koyun dağıtımı gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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