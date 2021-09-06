Ulaş'ta 1200 öğrenci ders başı yaptı
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Ulaş'ta 1200 öğrenci ders başı yaptı

Ulaş'ta 1200 öğrenci ders başı yaptı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş İlkokulu ve Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Alparslan Sözen, "İlçe merkez ve köylerimizde toplamda 15 okulda 1200 öğrenci ve 135 öğretmenin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ders başı yapmanın mutluluğunu yaşıyor. İnşallah salgından etkilenmeyerek başarılı bir eğitim ve öğretim yılının devam etmesini diliyorum." dedi.

Çocuklarını okula getiren veliler salgın tedbirleri kapsamında okul bahçesine alınmadı.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de katıldı.

Ulaş'ta 1200 öğrenci ders başı yaptı
Ulaş'ta 1200 öğrenci ders başı yaptı
Ulaş'ta 1200 öğrenci ders başı yaptı
Ulaş'ta 1200 öğrenci ders başı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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