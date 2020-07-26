Ulaş'ta 11 bin 112 fidan toprakla buluşturuldu Sivas'ın Ulaş ilçesinde 11 bin 112 fidan dikildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 11 bin 112 fidan dikildi.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, işletme arazisine çeşitli türde 11 bin 112 fidan diktiklerini söyledi.

Fidan dikiminde işletme personelinin de görev aldığını belirten Keskin, "İşletme arazisine diktiğimiz fidanların sulamalarını göletlerden ve Tecer Irmağından borularla getirdiğimiz suyla yapıyoruz." dedi.

Ormanların geleceğe bırakılacak en önemli miras olduğunu vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Diktiğimiz fidanları bizden sonraki nesillere emanet olarak bırakacağız. Geleceğimiz için hayırlı olsun. Çocuklarımıza yeşil, doğa konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile oluyor hem de çevre duyarlılığını öğretiyoruz. Önemli olan diktiğimiz fidanların sahiplenilmesi gerekiyor. Fidan dikiminde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA