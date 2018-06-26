Ulaş Müftüsü İlçede İlk Resmi Nikahı Kıydı
Sivas'ın Ulaş İlçesinde, ilçe Müftüsü İzzet Kendir, ilk resmi nikahı kıydı.
Sivas'ın Ulaş İlçesinde, ilçe Müftüsü İzzet Kendir, ilk resmi nikahı kıydı.
Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin
ardından, ilçe müftüsü İzzet Kendir, ilk resmi nikahı kıydı.
Müftülük binasında gerçekleşen törende Müftün Kendir, Yeşim Özdemir ile Köksal Akdoğan'ın nikahlarını kıydı.
İlk kez nikah kıydığını söyleyen Kendir, çiftlere mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını gelin Yeşim Özdemir'e verdi.