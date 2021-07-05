Ulaş Köyleri Parke Taşı İhalesi
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Ulaş Köyleri Parke Taşı İhalesi

Ulaş Köyleri Parke Taşı İhalesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Ulaş köyleri parke taşı ihalesiSivas İli Ulaş İlçesine bağlı Karaşar (1. 000 m2), Karacalar (1. 000 m2), Karataş (1. 500 m2), Baharözü (3. 500 m2), Acıyurt (2. 000 m2), Gürpınar (2. 000 m2), Güneşli (1. 500 m2), Korubaşı (2. 000 m2), Kurtoğlu (1. 500 m2), Yazıcık (2. 000 m2), Kazanpınar (1.

Ulaş köyleri parke taşı ihalesiSivas İli Ulaş İlçesine bağlı Karaşar (1. 000 m2), Karacalar (1. 000 m2), Karataş (1. 500 m2), Baharözü (3. 500 m2), Acıyurt (2. 000 m2), Gürpınar (2. 000 m2), Güneşli (1. 500 m2), Korubaşı (2. 000 m2), Kurtoğlu (1. 500 m2), Yazıcık (2. 000 m2), Kazanpınar (1. 500 m2), Kertmekaracaören (1. 500 m2) köylerine toplam 21. 000 m2 6 cm. yüksekliğinde Beton Parke Taşı Alımı ve Nakli İşi. Birlik İhale Yönetmeliğinin 18 (1) maddesine göre (Açık İhale Usulüyle) İhale edilecektir. 12. 07. 2021 - 10. 00

Kaynak: Habermetre

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