Ulaş Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulaş Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım

Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Ulaş Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ramazan ayı öncesi engelli ve ihtiyaç sahibi 185 aileye nakdi yardım yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ramazan ayı öncesi engelli ve ihtiyaç sahibi 185 aileye nakdi yardım yapıldı.

Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), engelli ve ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeye devam ediyor.

Kaymakam Cengiz Nayman, devletin sağlamış olduğu imkanları vakıf kanalıyla engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Devletin engelli ve ihtiyaç sahibi aileleri ramazan ayında da yalnız bırakmadığını ifade eden Nayman, "Bu kapsamda ramazan ayı öncesinde temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ilçe merkezi ve köylerinde vakıf çalışanları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ve engelli 185 aileye 500'şer lira olmak üzere 92 bin 500 lira nakdi yardımda bulunduk " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Demet Akalın İbrahim Çelikkol
Spor Diego Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ulaş Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:26:59. #1.14#
title