Ulaş Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ramazan ayı öncesi engelli ve ihtiyaç sahibi 185 aileye nakdi yardım yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ramazan ayı öncesi engelli ve ihtiyaç sahibi 185 aileye nakdi yardım yapıldı.

Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), engelli ve ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeye devam ediyor.

Kaymakam Cengiz Nayman, devletin sağlamış olduğu imkanları vakıf kanalıyla engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Devletin engelli ve ihtiyaç sahibi aileleri ramazan ayında da yalnız bırakmadığını ifade eden Nayman, "Bu kapsamda ramazan ayı öncesinde temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ilçe merkezi ve köylerinde vakıf çalışanları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ve engelli 185 aileye 500'şer lira olmak üzere 92 bin 500 lira nakdi yardımda bulunduk " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban