Ulaş Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi 62 aileye günlük sıcak yemek dağıtıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "700 Fikir 700 Proje" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "700 Fikir 700 Proje" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Kaymakam Cengiz Nayman AA muhabirine, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın geçen yıl başlattığı "700 Fikir 700 Proje" kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından projelendirilen "Sevgi bir lokmada, gönüllere dokunabilmektir" projesini ramazan ayında faaliyete geçirdiklerini söyledi.

İlçe merkezi ve köylerde ikamet eden 62 ailenin bu hizmetten yararlandığını belirten Nayman, "Korunmaya muhtaç engelli, yaşlı, hasta ve diğer dezavantajlı vatandaşların evlerine günlük 3 çeşit sıcak yemek dağıtım hizmeti veriyoruz. Bu projeden 62 haneden toplamda 115 kişi faydalanıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban