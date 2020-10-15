Ulaş Kaymakamlığı 25 öğrenciye tablet dağıttı
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Ulaş Kaymakamlığı 25 öğrenciye tablet dağıttı

15.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:59
Ulaş Kaymakamlığı 25 öğrenciye tablet dağıttı

Sivas'ta Ulaş Kaymakamlığı, 25 öğrenciye tablet dağıttı.

Sivas'ta Ulaş Kaymakamlığı, 25 öğrenciye tablet dağıttı.

Kaymakamlık tarafından alınan tabletleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül öğrencilere verilmek üzere okul müdürlerine teslim etti.

Kaymakam Cengiz Nayman, AA muhabirine, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve uzaktan eğitimin daha sağlıklı yürümesi amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Başarılı ve maddiyatı kısıtlı öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Yüz yüze eğitimin başladığı bu günlerde tablet haricinde 230 öğrenciye de kırtasiye ve giyim yardımında bulunduklarını anlatan Nayman, "Devletimizin imkanları, yarınımızın mirasçısı çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için seferber edilecektir. Tüm öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ise "Her konuda desteğini hissettiğimiz Sayın Kaymakamımız Cengiz Nayman'a çok teşekkür ediyorum. Kendisinden aldığımız güçle daha güzel çalışmalara imza atacağız. Öğrencilerimizi yarınlara daha bilgili ve donanımlı olarak hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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