Ulaş Kaymakamlığı 182 aileye nakdi yardım yaptı
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Ulaş Kaymakamlığı 182 aileye nakdi yardım yaptı

Ulaş Kaymakamlığı 182 aileye nakdi yardım yaptı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla kaymakamlık tarafından 182 aileye nakdi yardım yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla kaymakamlık tarafından 182 aileye nakdi yardım yapıldı.

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçe merkezi ve köylerinde belirlenen 182 engelli ve ihtiyaç sahibi aileye bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamaları için nakdi yardımda bulunduklarını söyledi.

Nayman, 182 aileye 93 bin 300 lira nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, yardımların kişilerin banka hesaplarına aktarıldığını ifade etti.

Nayman, "Devlet olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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