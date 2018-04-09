Ulaş Kaymakamı Yılmaz'dan, İha Sivas Bölge Müdürlüğü'ne Ziyaret

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, İHA Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, ajansın çalışmaları hakkında Bölge Müdürü Göktürk Fırat'tan bilgi aldı. İHA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Yılmaz,"Gazetecilik özveri isteyen bir meslek, gazetecilere kamu görevi icra ediyor. İhlas Haber Ajansı'nın da çalışmalarını yakından takip ediyorum. Tüm ajans çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

İHA Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat ise Kaymakam Yılmaz'a ajansın çalışmaları işleyiş hakkında bilgi verdi. - SİVAS