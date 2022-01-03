Ulaş Kaymakamı Sözen, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Haberler
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Ulaş Kaymakamı Sözen, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Ulaş Kaymakamı Sözen, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Sözen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle ilçeye 10 kilometre mesafedeki 2 bin 262 metre yüksekliğindeki Tecer Dağı eteklerinde yaban hayvanlarına yem takviyesinde bulundu.

Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının en yoğun olduğu noktalara yem bırakıldığını belirterek, "Yaban hayatı çok önemli. Her mevsim yaban hayatına sahip çıkılması gerekiyor. Soğuk ve kar nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı bir dönemdeyiz. Aç kalan yaban hayvanlarının beslenmelerini, onların doğal ortamlarında kalmasını sağlamak amacıyla doğaya yem bıraktık." dedi.

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AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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