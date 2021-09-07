Ulaş Kaymakamı Sözen, muhtarlarla toplantı yaptı
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Ulaş Kaymakamı Sözen, muhtarlarla toplantı yaptı

Ulaş Kaymakamı Sözen, muhtarlarla toplantı yaptı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık konferans salonundaki toplantıda, göreve yeni başlayan Sözen, mahalle ve köy muhtarlarıyla tanıştı.

İlçede ve köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi alan Sözen, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

Toplantıda, köylerdeki otlak alanlara hayvanlar için sulak yapılması, köylerde içme sularının bostan ve bahçe sulamasında kullanılmaması, köylerde yaşayan vatandaşların evlerine su saati takılması ve köy yollarının bakımı konuları görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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