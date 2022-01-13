Ulaş Kaymakamı Sözen köy okullarını ziyaret etti

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, köy okullarına ziyarette bulundu.

Sözen, Karacalar Köyü İlkokulu ve Baharözü Köyü Ersin Yıldız İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilere bol bol kitap okunmasını tavsiye eden Sözen, "Eğitim ve öğretimin devamlılığını sağlamak için idareciler ve öğretmenlerin dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Ziyarette Sözen'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de eşlik etti.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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