Ulaş Kaymakamı Sözen'e veda yemeği

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen onuruna veda yemeği verildi.

Bir lokantada düzenlenen veda programına, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ulaş'ta 6 aydır görev yaptığını belirten Sözen, bu süre zarfında devletin sıcak ve güler yüzünü hissettirmeye çalıştığını belirterek, "Ulaş Kaymakamlığı görevim Ankara'da dil kursuna katılacağımdan sona erdi." dedi.

Sözen, "Görev yaptığım süre içerisinde devletimizin imkanlarını kullanarak belediyemizle, kurumlarımızla işbirliği çerçevesinde ilçenin kalkınması ve ilçe halkının refahı için el birliğiyle çalıştık. İnsanlarımıza hizmet götürmek üzerimize bir borçtur. Bir dostunuzun olduğunu unutmayın, kapımız her zaman size açıktır." diye konuştu.