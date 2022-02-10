Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş görevine başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş görevine başladı

AA, Çetin Karaçoban - Güncel
 - Güncelleme:
Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş görevine başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakamlığa atanan Selçuk Baş, görevine başladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakamlığa atanan Selçuk Baş, görevine başladı.

Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaş'ın küçük, şirin ve gelişmeye elverişli bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçeye en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağını belirten Baş, "İlçede var olan huzur ve birlikteliğin devamı ile ilçemizin gelişmesi için belediyemizle ve kurumlarımızla önemli projeleri hayata geçireceğiz. İlçemizin gelişmesi, ilçe halkının ve esnafının refah payını artırmak için devletimizin şefkatli elini, sıcak ve güler yüzünü hissettireceğiz." dedi.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Hisarcık, Selçuk, Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title