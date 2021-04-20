Ulaş Kaymakamı Nayman, yol denetimine katıldı
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Ulaş Kaymakamı Nayman, yol denetimine katıldı

Ulaş Kaymakamı Nayman, yol denetimine katıldı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, yol kontrol ve arama noktasında denetime katıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, yol kontrol ve arama noktasında denetime katıldı.

Nayman, Sivas-Malatya kara yolu güzergahındaki ilçe kavşağında asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma komutanlığınca icra edilen yol kontrollerini ve arama faaliyetini denetledi.

Nayman, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila'dan denetimler hakkında bilgi aldı.

Sürücüler ve yolculara salgın tedbirleri konusunda uyarılarda bulunan Nayman, ilçe girişinde kolluk kuvvetlerince yapılan uygulamaların hem asayiş hem de salgın tedbirlerine büyük katkı sağladığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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