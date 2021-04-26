Ulaş Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı İlbey, semt pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi
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Ulaş Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı İlbey, semt pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Ulaş Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı İlbey, semt pazarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Turan İlbey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla semt pazarında denetimlerde bulundu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Turan İlbey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla semt pazarında denetimlerde bulundu.

Nayman ve İlbey, pazar alanını gezerek alınan tedbirleri denetledi ve pazar esnafıyla sohbet etti.

Pazar esnafını uyaran Nayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde kurulan semt pazarında tezgahlarını 3 metre mesafeyle yerleştirilmesi, sebze ve meyvelerin vatandaşlar tarafından seçilmemesi, pazar esnafının ve vatandaşların tedbirlere uyması bizleri mutlu etti. Rehavete kapılmadan ilçemizde iş yerlerinde ve semt pazarında denetimler devam edecektir. İnşallah bu süreci el birliğiyle atlatacağız." diye konuştu.

Başkan İlbey ise zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak denetimlerin yapıldığını, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda esnaf ve vatandaşların uyarıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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