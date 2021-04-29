Ulaş Kaymakamı Nayman, "tam kapanma" öncesi esnafı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ulaş Kaymakamı Nayman, "tam kapanma" öncesi esnafı ziyaret etti

Ulaş Kaymakamı Nayman, 'tam kapanma' öncesi esnafı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi Sivas'ın Ulaş ilçesinde esnafı ziyaret eden Kaymakam Cengiz Nayman, kısıtlamayla ilgili uyarılarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi Sivas'ın Ulaş ilçesinde esnafı ziyaret eden Kaymakam Cengiz Nayman, kısıtlamayla ilgili uyarılarda bulundu.

Nayman, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" öncesi esnafı ziyaret ederek maske dağıttı.

İçişleri Bakanlığının, 81 il valiliğine gönderdiği konuyla ilgili genelgeyi esnafa hatırlatan Nayman, "Bu süre içinde kısıtlamadan muaf tutulacak iş yerleri belli. Kurallara uymayanlara yetkililer tarafından ceza kesilecek. Hep birlikte mücadele ederek bu hastalığın üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Nayman'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hakan Altun Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Yılmaz Vural Ali Tandoğan Abdullah Avcı Fırat Aydınus Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ulaş Kaymakamı Nayman, "tam kapanma" öncesi esnafı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 15:09:33. #1.14#

title