Ulaş Kaymakamı Nayman kurumlarda incelemelerde bulundu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, kurumlarda incelemelerde bulundu.

Kurumları sabah mesai saatinin başlamasıyla denetleyen Kaymakam Nayman, personeller ve kurumlara gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara tedbirler konusunda uyarıda bulunan Nayman, kurum çalışanlarından ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Nayman, vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmanın ve devamlılığı sürdürmenin kamu kurumlarının asli görevi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban