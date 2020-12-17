Ulaş Kaymakamı Nayman kurumlarda incelemelerde bulundu
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Ulaş Kaymakamı Nayman kurumlarda incelemelerde bulundu

17.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:42
Ulaş Kaymakamı Nayman kurumlarda incelemelerde bulundu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, kurumlarda incelemelerde bulundu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, kurumlarda incelemelerde bulundu.

Kurumları sabah mesai saatinin başlamasıyla denetleyen Kaymakam Nayman, personeller ve kurumlara gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara tedbirler konusunda uyarıda bulunan Nayman, kurum çalışanlarından ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Nayman, vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmanın ve devamlılığı sürdürmenin kamu kurumlarının asli görevi olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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