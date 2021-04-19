Ulaş Kaymakamı Nayman, Küpeli köyünü ziyaret etti
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Ulaş Kaymakamı Nayman, Küpeli köyünü ziyaret etti

Ulaş Kaymakamı Nayman, Küpeli köyünü ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, Küpeli köyüne ziyarette bulundu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, Küpeli köyüne ziyarette bulundu.

Köy muhtarı Salim Dursun tarafından karşılanan Nayman, köylülerin taleplerini dinledikten sonra Küpeli Sulama Göleti'ni gezdi.

Nayman devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirterek, "Devletimiz köyde yaşayan vatandaşlarımızı huzurlu ve ferah bir yaşama kavuşturacak hizmetler getiriyor ve getirmeye de devam edecektir." dedi.

Kaymakamlığın kapısının her zaman açık olduğunu aktaran Nayman, herhangi bir sorun olduğunda vatandaşların kaymakamlığa gelerek ya da telefonla ulaşarak çekinmeden isteklerini dile getirebileceklerini söyledi.

Nayman, muhtar Dursun'dan salgın nedeniyle sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanma konusunda vatandaşları uyarmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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