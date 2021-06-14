Ulaş Kaymakamı Nayman, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma personelinin gününü kutlayan Nayman, Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden bu yana halkın huzuru, devletin bekası, milletin birlik ve beraberliği için özveri ile görev yaptığını söyledi.

Jandarmanın kanun ordusu olduğunu vurgulayan Nayman, "Jandarma Teşkilatımız, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde, yarınlarından emin olarak yaşamasını sağlama görevini başarıyla yerine getirmektedir. Jandarma, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, yurdumuzun iç ve dış tehditlerden korunması için çalışmakta, özellikle terör unsurlarına karşı verdiği mücadeleyi başarıyla sürdürmektedir." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Nayman, Jandarma Teşkilatına kazasız, belasız nice yıllar temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban