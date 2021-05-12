Ulaş Kaymakamı Nayman Hemşireler Günü'nü kutladı
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Ulaş Kaymakamı Nayman Hemşireler Günü'nü kutladı

Ulaş Kaymakamı Nayman Hemşireler Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, Hemşireler Günü dolayısıyla İlçe Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, Hemşireler Günü dolayısıyla İlçe Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Görevi başındaki hemşireler ve sağlık çalışanları ile sohbet eden Nayman, salgın döneminde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hemşireler Günü'nü kutlayan Nayman, "Sağlık alanında vatandaşa doğrudan hizmet sunan hemşirelerimizin, sorumluluklarının bilincinde, fedakar bir şekilde mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalıştıklarını biliyoruz. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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