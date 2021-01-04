Ulaş Kaymakamı Nayman, esnafı denetledi
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Ulaş Kaymakamı Nayman, esnafı denetledi

04.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:00
Ulaş Kaymakamı Nayman, esnafı denetledi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından esnafı denetledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından esnafı denetledi.

Cemal Tarlan ve Cumhuriyet caddelerinde faaliyet gösteren market, fırın, kasap, manav ve paket servis hizmeti veren lokantalarda incelemelerde bulunan Nayman, esnafları sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyardı.

Kovid-19 konusunda duyarlı olunmasını, iş yerlerine maskesiz müşteri alınmamasını isteyen Nayman, daha sonra ilçe esnafı ve vatandaşlara maske dağıttı.

Denetimlerde Nayman'a, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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