Ulaş Kaymakamı Nayman'dan sağlık ve emniyet personeline destek ziyareti
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Ulaş Kaymakamı Nayman'dan sağlık ve emniyet personeline destek ziyareti

11.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:22
Ulaş Kaymakamı Nayman'dan sağlık ve emniyet personeline destek ziyareti

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev alan sağlık ve emniyet personeline teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev alan sağlık ve emniyet personeline teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ulaş İlçe Hastanesini ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Nayman, ilçenin huzur, güven ve sağlığı için çalışan emniyet personeli ve sağlık çalışanlarının yanında yer almak, çalışmalarına destek olmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla ziyarette bulunduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede vatandaşlara çok büyük görevler düştüğünü belirten Nayman, şunları kaydetti:

"Alınan tedbir kararlarını uygulamak zorundayız. Tüm vatandaşlarımız kendi karantinasını kendisi uygulamalı. İlçe genelinde polis, jandarma ve sağlık teşkilatı şu ana kadar büyük bir özveriyle sahada bulunmaktadır. Ulaş'ta şu ana kadar alınan önlemleri ve çalışmaları başarılı buluyorum. Alınan önlemler kapsamında ilçe genelinde fazla bir vaka bulunmamaktadır. Sağlık çalışanlarına ve emniyet personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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