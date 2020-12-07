Ulaş Kaymakamı Nayman, Cumhuriyet Ortaokulu'nu inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ulaş Kaymakamı Nayman, Cumhuriyet Ortaokulu'nu inceledi

07.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:03
Ulaş Kaymakamı Nayman, Cumhuriyet Ortaokulu'nu inceledi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, Cumhuriyet Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, Cumhuriyet Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

İlçede daha önce yatılı ilköğretim okulu olarak kullanılan Cumhuriyet Ortaokulu binasını gezen Nayman, ek bina ve lojmanların da fiziki şartlarını inceleyerek, okul müdürü Bünyamin Karacalar'dan bilgi aldı.

Okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Nayman, Kaymakamlık olarak bu konuda gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

İlgili Haberler

Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kılınç, oturakçı pazarındaki restorasyon çalışmalarını inceledi
Kılınç, oturakçı pazarındaki restorasyon çalışmalarını inceledi
Başkanlar Kula'ya yapılan yatırımları inceledi
Başkanlar Kula'ya yapılan yatırımları inceledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Garo Paylan Donald Trump Meral Akşener
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Pınar Altuğ Diego Armando Maradona
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ulaş Kaymakamı Nayman, Cumhuriyet Ortaokulu'nu inceledi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:39:57. #1.15#
title