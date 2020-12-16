Ulaş Kaymakamı Nayman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sivas'ta Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaymakam Nayman, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Nayman, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofyada 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisnde ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Bütün fotoğraf karelerinin büyük bir ustalık ve titizlikle çekildiğini ifade eden Nayman, "Her fotoğrafın farklı anlamları ve hikayeleri var. Seçim yapabilmek hayli güç oldu. AA muhabirleri haber alanındaki başarısını fotoğraflara da yansıtmış." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban