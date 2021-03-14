Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, muhtarlarla bir araya geldi
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Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, muhtarlarla bir araya geldi

14.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:41
Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, muhtarlarla bir araya geldi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, muhtarlarla toplantı düzenledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, muhtarlarla toplantı düzenledi.

Nayman başkanlığında kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda, salgın sürecinde mahalle ve köylerde alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Nayman, toplantıda yaptığı konuşmada, "Sizler pandemi sürecinin en başından bu yana her zaman aktif rol aldınız, sağlık personelimize ve kolluk güçlerimize destek verdiniz. Sizden istediğim yine aynı kararlılıkla ilçe merkezi ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı pandemi süreciyle ilgili alınan tedbirlere uymaları yönünde uyarmanız, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda bilgilendirmenizdir." dedi.

Mahalle ve köy muhtarlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Nayman, "Sizlerin, sağlık personelimizin ve kolluk güçlerimizin titiz çalışmalarından dolayı ilçemiz pandemi konusunda güvenilir durumda fakat süreç devam etmekte, rehavete kapılmamalıyız, önlem almaya devam etmeliyiz. Vaka olduğu zaman esnafımız ve vatandaşlarımızın evlerine kapanmasına sebep olacaktır." diye konuştu.

Nayman, daha sonra muhtarların öneri ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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