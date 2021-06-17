Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman köy ziyaretlerine devam ediyor
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Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman köy ziyaretlerine devam ediyor

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman köy ziyaretlerine devam ediyor
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, Kovalı köyünde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, Kovalı köyünde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Nayman, köy okulunda vatandaşların taleplerini dinledikten sonra muhtar Süleyman Hatunoğlu'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Nayman, köydeki kilit parke döşeme, kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı belirterek, içme suyu sıkıntısının da en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Nayman, "Kaymakamlığımızın kapısı her zaman vatandaşımıza açık. Herhangi bir sorun olduğunda çekinmeden kaymakamlığa gelerek veya telefonla bize ulaşarak taleplerinizi iletebilirsiniz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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